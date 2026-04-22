İl Müdürü Çelebi, madalyalı boksörleri ağırladı

Bursa’da düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda önemli dereceler elde eden Ağrılı sporcular, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi’yi ziyaret etti. Başarıyla dönen sporcuları makamında ağırlayan Çelebi, elde edilen derecelerin hem sporcular hem de şehir adına büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

ŞAMPİYONADAN MADALYALARLA DÖNDÜLER

Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Ağrılı boksörler önemli başarılara imza attı. 55 kiloda Türkiye ikincisi olan Ramazan Alptekin ile 85 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde eden Berat Çelik, kazandıkları madalyalarla dikkat çekti. Sporcular, zorlu müsabakalar sonunda elde ettikleri başarı hikayelerini İl Müdürü Çelebi ile paylaştı.

“AZİM VE KARARLILIK BAŞARIYI GETİRDİ”

Ziyarette konuşan İl Müdürü Ahmet Çelebi, sporcuların disiplinli çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, “Ringde sergiledikleri mücadele ile ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz” dedi. Çelebi, antrenör Volkan Sarı ve sporcuları tebrik ederek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman desteklerinin süreceğini ifade etti.

BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL VE TAKDİR

Ziyaretin sonunda İl Müdürü Ahmet Çelebi, başarılı sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. İl Temsilcisi İsmet Sarı ve antrenörlerin de katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Ağrılı sporcuların elde ettiği bu başarı, kentte sporun gelişimi adına önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirildi.

Haber: Servet Arslan