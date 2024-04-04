İğne orucu bozar mı diyanet? Diyanet'e göre iğne orucu bozuyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam hukukuna dayanarak orucu bozan şeyler hakkında geniş bir rehber sunar. Birçok kişi iğnenin orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Diyanet'in bu konuda ne söylediği araştırılıyor. Peki, iğne orucu bozar mı diyanet? Diyanet'e göre iğne orucu bozuyor mu?

İĞNE ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır.

DİYANET'E GÖRE İĞNE ORUCU BOZUYOR MU?

Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir.