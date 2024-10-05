Wanda Nara ile ayrılan ve bu süreçte çocuklarıyla da uzak kalan Icardi, üzüntülü günler geçiriyordu. Peki, Icardi Wanda Nara barıştı mı?

ICARDİ WANDA NARA BARIŞTI MI?

Wanda Nara ile ayrılan ve bu süreçte çocuklarıyla da uzak kalan Icardi, üzüntülü günler geçiriyordu. Haluk Yürekli, Icardi ailesiyle ilgili bilgiler aktardı. Yürekli "Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı. Wanda Nara'nın önümüzdeki günlerde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

WANDA NARA KİMDİR?

Nara, 10 Aralık 1986'da Buenos Aires, Boulogne Sur Mer'de Andrés Nara ve Nora Colosimo'nun kızı olarak dünyaya geldi. Zaira adında bir kız kardeşi vardır.

Nara, 2005–2006 yaz tiyatrosu sezonunda Humor en custodia revue'de ikinci bir vedette olarak resmen sahneye çıktı. 2006–2007 yaz tiyatrosu sezonunda Nara, Jorge Corona'nın King Corona revüsünde bir vedette idi. Komedyen ve eşi tarafından taciz edildiği iddiasıyla iki ay sonra revüden ayrıldı. Nara, dedikodu dergilerinde kendisine büyük bir ün kazandıran skandaldan sonra, Showmatch 'den Patinando por un sueño ile Ağustos-Aralık 2007'de yarışmacı ve küçük kız olarak bir sözleşme imzaladı. 2009'un sonlarında El musical de tus sueños'a yarışmacı olarak katıldı ve başarıya ulaştı. Mayıs 2011'de Bailando 2011'de yarışmacı oldu. Nara, o zamanki kocası Maxi López ile İtalya'ya gitmek için ayrıldı ve yerine kız kardeşi Zaira geçti.

Nara, 28 Mayıs 2008'den 6 Kasım 2013'e kadar Maxi López ile evli kaldı; Nara ve López, López'in onu aldatmakla suçlamasının ardından boşandı. López ve Nara'nın üç oğlu var: Valentino Gastón López Nara (25 Ocak 2009 doğumlu), Constantino López Nara (18 Aralık 2010 doğumlu) ve Benedicto López Nara (20 Şubat 2012 doğumlu); Boşandıktan kısa bir süre sonra Nara, oğullarıyla birlikte Buenos Aires'e dönmek için İtalya'dan ayrıldı ve Mauro Icardi ile bir ilişki kurdu.

Icardi, Nara'yı López ile olan arkadaşlığı sırasında 2012-13 Serie A sırasında aynı takımda oynadıkları sırada tanıyordu. Nisan 2014'te Lopez'in Sampdoria'sı ile Icardi'nin Inter'i arasındaki Serie A maçında López, Icardi'nin elini sıkmayı reddetti ve uluslararası basın maçı Wanda Derby olarak adlandırdı. Nara ve Icardi daha sonra 27 Mayıs 2014 tarihinde Nara'nın ilk kocası López'den (6 Kasım 2013'te duyurulan) boşanmasından kısa bir süre sonra evlendi. López, Nisan 2016'dabir Serie A maçında elini sıkmayı reddederek Wanda Derby'nin hikâyesini tekrarladı. Nara ve Icardi'nin iki kızı var, Francesca Icardi Nara (19 Ocak 2015 doğumlu)ve Isabella Icardi Nara (27 Ekim 2016 doğumlu). Nara ayrıca Icardi'nin futbol menajeridir.

16 Ekim 2021'de Nara, Instagram hikâyesine kocası Icardi'ye yönelik olduğu anlaşılan bir mesaj yazdı. Mesajda birinin "bir fahişe için başka bir aileyi mahvettiği " yazıyordu. Ertesi gün, beş çocuğuyla birlikte 2019 yılına kadar ailenin eski evi olan Milano'ya gitmek üzere Paris'ten ayrıldı. Daha sonra iki eş barıştı, Nara ve beş çocuğu Icardi ile yaşamak için geri döndü. Ancak Nara, yaklaşık bir yıl sonra 22 Eylül 2022'de Instagram Stories'de evliliklerinin sona erdiğini duyurdu. İki ay sonra Nara ve Icardi tekrar bir araya geldiler ve bir ay sonra tekrar ayrıldılar. Tekrar ilişkileri 2023'te başka bir barışmayla devam etti.