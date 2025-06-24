Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in ilişkisine dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Peki, Icardi ve China Suarez ayrıldı mı? Arjantinli yıldız Icardi'nin Türkiye'ye tek başına dönüş yapması ve China Suarez'in Arjantin'de kalması, "Icardi ve China Suarez ayrıldı mı?" sorusunu daha da güçlendirdi. Peki, Icardi ve China Suarez ayrıldı mı?

ICARDI VE CHINA SUAREZ AYRILDI MI?

Arjantin medyasında yer alan haberlere göre, Mauro Icardi ve China Suarez arasında sert bir tartışma yaşandı. İddialara göre bu tartışma, ikili arasında uzun süredir devam eden sorunların bir yansımasıydı.

El Esquiu gazetesine göre; Icardi ve China Suarez, son dönemde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşıyordu. Bu son tartışmanın ardından Icardi, Türkiye'ye yalnız başına dönüş yaptı.

Icardi'nin yalnız seyahat etmesi ve Suarez'in Arjantin'de kalması, ayrılık iddialarını güçlendirdi. İkilinin daha önce Türkiye'de ortak bir yaşam kurma planı yaptığı da biliniyordu, bu planların akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Icardi ve China Suarez arasındaki ilişki sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyordu. Ancak son gelişmeler, çiftin yollarını ayırmış olabileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

CHINA SUAREZ KİMDİR?

Gerçek adı María Eugenia Suárez olan China Suarez, 9 Mart 1992 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren televizyon dünyasına adım atan Suarez, ilk çıkışını çocuk dizilerinde yaptı.

China Suarez, "Casi Ángeles" adlı popüler Arjantin dizisinde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesi edindi. Bu yapımdaki performansı onun televizyon dünyasında hızla yükselmesine zemin hazırladı.

Sadece oyunculukla kalmayan China Suarez, modellik ve müzikle de ilgileniyor. Güzelliği ve tarzıyla moda dünyasında da adından sıkça söz ettiren Suarez, Latin Amerika'nın en çok takip edilen isimlerinden biri haline geldi.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen China Suarez'in adı, geçmişte Benjamin Vicuña ve Nicolas Cabré gibi ünlü isimlerle anıldı. Ancak son olarak Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı ilişkiyle dünya basınının ilgisini çekti.