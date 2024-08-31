Icardi sakatlandı mı, neden oyundan çıktı?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 24. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı. İcardi sakatlandı mı, neden oyundan çıktı? İşte, İcardi sakatlık durumu!
İcardi sakatlık durumu! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 24. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı. İcardi sakatlandı mı, neden oyundan çıktı? İşte, İcardi sakatlık durumu haberimizde!
ICARDI SAKATLANDI MI?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi, oyuna devam edemedi. Icardi, 25. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
ICARDI NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?
Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına iletmek isterken kendisini zorlayan Icardi, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Arjantinli golcü, yerini 25. dakikada Michy Batshuayi'ye bıraktı.