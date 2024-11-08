ICARDI SAKATLANDI MI? Icardi sezonu kapattı mı, ne zaman maça çıkacak?

Icardi sezonu kapattı mı, ne zaman maça çıkacak? Galatasaray taraftarları, Mauro Icardi'nin son durumu hakkında endişeleniyor. Kulüpten yapılan açıklama ile birlikte, Icardi'nin sakatlık durumu ve iyileşme süreci netlik kazandı. Icardi sakatlandı mı? Icardi'nin sezonu kapatma riski var mı? Icardi'nin sakatlanma nedeni ne? Detaylar haberimizdedir...

ICARDI SAKATLANDI MI?

Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'de sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

ICARDI SEZONU KAPATTI MI?

Süper Lig devi Galatasaray, dün akşam oynanan Tottenham maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Mauro Icardi için açıklama yaptı.

ICARDI NEDEN SAKATLANDI?

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.