İcardi gol sayısı kaç oldu 2023?

Galatasaray hücum hattının önemli isimlerinde İcardi, attığı gollerle dikkatleri çekiyor. Taraftarın sevgilisi İcardi hakkında İcardi gol sayısı kaç oldu konusu merak edildi. Peki, İcardi gol sayısı kaç oldu

Doğum tarihi: 19 Şubat 1993

29 yıl yaşında

Rosario, Arjantin

Gol sayısı 13 Ocak 2023):5

19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelen Icardi, doğduğu yerdeki F.C Sarretta'da futbol hayatına başladı. 2002'de Kanarya Adaları'na giderek kariyerine İspanya'da yön veren oyuncu, U.D. Vecindario'da gelişimini 6 yıl boyunca sürdürdükten sonra Barcelona Akademisi'ne dahil olarak kariyer adımını attı.

Barcelona'nın alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra İtalyan ekibi Sampdoria, kısa bir kiralık macerasının ardından onu takıma kattı. 2011-2012 yaz transfer sezonunda Sampdoria'ya transfer olan yetenekli golcü, altyapıda 19 kez fileleri sarsarak gol kralı oldu ve ertesi sezon A takımda oynadı. Arjantinli santrfor, Cenova ekibinde çıktığı 33 maçta 11 kez fileleri sarstı.

SERIE A'DA İKİ KEZ GOL KRALI

Hem altyapısında hem de A takımında totalde iki buçuk sezon geçiren Icardi, ardından kariyerinin en iyi performansını sergileyeceği Inter'e 13 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu.

Inter'de çıktığı 219 karşılaşmada 124 kez golle buluştu ve 29 asist yaptı. 2013-14 sezonundan 2018-19 sezonuna kadar Milano ekibinde aralıksız forma giyen Icardi, 2014-15 sezonunda 22 gol, 2017-18 sezonunda ise 29 golle Serie A'da gol kralı oldu. 2018 yılında İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

2019-2020 sezonunda İtalya kariyerine nokta koyan dünyaca ünlü santrfor, Paris Saint Germain'e kiralık olarak transfer oldu ve ertesi sezonda 50 milyon Euro bonservis karşılığında PSG'ye kalıcı olarak katıldı. Icardi Paris temsilcisinde 92 maça çıkarak 38 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. PSG'deki döneminde iki lig şampiyonluğu, iki Fransa Kupası ve iki Fransa Süper Kupa şampiyonluğu başarılarını kazandı. Arjantin A Milli Takımı formasını 8 kez sırtına geçiren futbolcu, bir gol kaydetti.