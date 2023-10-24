Galatasaray ve Bayern Münih arasında bugün oynanacak olan maçta Icardi'nin durumu merak ediliyor. Galatasaray'ın maç kadrosunda Icardi'nin olup olmayacağı araştırılmaktadır. Peki, Icardi bugün oynayacak mı? Bu akşam Galatasaray maçında İcardi var mı? İşte detaylar...

Icardi bugün oynayacak mı? Galatasaray Bayern Münih maç kadrosu! Bu akşam Galatasaray maçında İcardi var mı?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maç kapsamında Galatasaray ve Bayern Münih bugün karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maçta İcardi yer alacak mı merak konusu oldu. Bu akşam gerçekleşecek Galatasaray ile Bayern Münih maçının kadrosu araştırılmaktadır. Peki, Icardi bugün oynayacak mı? Galatasaray Bayern Münih maç kadrosu! Bu akşam Galatasaray maçında İcardi var mı? Detaylar haberimizde...

İCARDİ BUGÜN OYNAYACAK MI?

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadelede Mauro Icardi'nin forma giyip giymeyeceği maç saati belli olacak. Okan Buruk, Arjantinli golcünün oynamaması durumunda formayı Barış Alper Yılmaz'a verecek.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU!

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper Yılmaz

Bayern Münih: Ulreich, Laimer, De Ligt, Kim, Davies, Kimmich, Müller, Sane, Musiala, Coman, Kane