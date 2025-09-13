Hurda Teşviki Geliyor! 'İlk Arabam Desteği' nedir, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

Otomobil fiyatlarının tavan yaptığı, ikinci el piyasasının bile erişilemez hâle geldiği bu dönemde, devletin 2025 için hazırladığı "İlk Arabam Desteği" ve Hurda Teşvik Yasası, araç sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için yepyeni bir umut kapısı açıyor. Peki bu destek kimleri kapsıyor? 25 yaş üstü aracınızı verip yeni bir araç alabilir misiniz? Devlet size hangi kolaylıkları sağlıyor? Başvuru şartları neler? Bu sistemden sadece gelir durumu düşük olanlar mı faydalanabilecek, yoksa herkese açık mı?

İLK ARABAM DESTEĞİ NEDİR?

"İlk Arabam Desteği", Türkiye'de otomobil sahibi olmayan, özellikle düşük gelirli ve çok çocuklu ailelerin ilk defa sıfır kilometre yerli üretim araç sahibi olmasını amaçlayan bir devlet destek programıdır. Bu destekle, hem yerli otomobil üretiminin artırılması hem de halkın daha ulaşılabilir koşullarda araç sahibi olması hedeflenmektedir.

Program kapsamında dar gelirli vatandaşlara sıfır araç alımında finansal kolaylıklar, vergi indirimleri, uzun vadeli ödeme planları ve ÖTV avantajları gibi çeşitli teşvikler sunulması planlanmaktadır. Ayrıca bu destek, hurda araçlarını trafikten çekecek olan bireyleri de kapsayarak, çevresel sürdürülebilirlik ve güvenli trafik hedefleriyle entegre bir yapıya sahiptir.

2025 yılı itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen bu destek, otomobil sahibi olmayan geniş kitleler için önemli bir fırsat yaratmaktadır.

2025 HURDA TEŞVİK YASASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

2025 yılında uygulamaya geçmesi planlanan hurda teşvik yasası, eski model araçların trafikten çekilmesini teşvik ederken, yerine alınacak sıfır kilometre araçlarda çeşitli vergi indirimleri ve destekler sunmaktadır. Bu yasadan faydalanabilecek kişiler ise belirli kriterleri karşılamak zorundadır.

Öncelikle, 2000 model ve daha eski olan, yani 25 yaş ve üzeri araçlara sahip bireylerin bu kapsamda başvuruda bulunabileceği belirtilmektedir. Ayrıca bu bireylerin, hurdaya ayıracakları aracın yasal olarak kendilerine ait olması ve aracın trafikte aktif ya da çekme belgeli olması gerekmektedir.

Bu destekten en çok, gelir seviyesi düşük olan, mevcutta otomobili olmayan ve çevre dostu yeni araçlara geçmek isteyen vatandaşların yararlanması beklenmektedir. Devlet, hurda araçların trafikten çekilmesiyle birlikte karbon emisyonlarını azaltmayı, daha güvenli ulaşım standartları getirmeyi ve aynı zamanda otomotiv sektörünü canlandırmayı amaçlamaktadır.

HURDA TEŞVİK YASASI NEDİR?

Hurda Teşvik Yasası, Türkiye'de uzun yıllardır gündeme gelen ve farklı dönemlerde uygulamaya alınan bir çevre ve ekonomi politikasıdır. 2025 yılı için hazırlanan yeni yasa, eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasını teşvik ederken, vatandaşlara yeni araç alımında ciddi kolaylıklar sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu yasa kapsamında, vatandaşlar ellerindeki hurda aracı belirlenen şartlarda teslim ederek, yerine alacakları sıfır kilometre araç için ÖTV indirimi, KDV muafiyeti, nakit destek veya finansman avantajı gibi teşviklerden faydalanabilecektir.

Hurda teşvikleri sadece bireysel değil; aynı zamanda ekonomik, çevresel ve sektörel faydalar sağlamayı hedefler. Amaç, Türkiye'nin araç yaş ortalamasını düşürmek, çevreye zararlı gaz salımını azaltmak, trafik güvenliğini artırmak ve aynı zamanda yerli otomobil üretimini desteklemektir.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER?

2025 hurda teşviki, belli başlı şartların sağlanması durumunda uygulanabilir hale gelecektir. İşte öne çıkan şartlar:

Araç yaşı: Hurdaya ayrılacak aracın 25 yaş ve üzerinde olması, yani genellikle 2000 model ve öncesi olması gerekmektedir.

Mülkiyet: Aracın başvuruda bulunacak kişinin üzerine kayıtlı olması zorunludur.

Araç durumu: Araç, trafikte aktif olabilir ya da çekme belgeli şekilde park halinde bulunabilir. Ancak tamamen kaydı olmayan ya da sigortasız eski araçlar kapsam dışında kalabilir.

Yeni araç kriteri: Hurda aracı teslim ettikten sonra alınacak aracın sıfır kilometre ve çoğunlukla yerli üretim olması şart koşulmaktadır.

Tek seferlik faydalanma: Her vatandaş bu haktan yalnızca bir defa yararlanabilir. Aynı kişi ikinci bir başvuru gerçekleştiremez.

Bu şartların yerine getirilmesiyle birlikte, vatandaşlar yeni araç alırken çok ciddi vergi indirimlerinden ve özel kampanyalardan yararlanma hakkı kazanacaktır. Bu, özellikle yüksek araç fiyatlarının olduğu bir dönemde alım gücü düşen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

2025 HURDA TEŞVİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hurda teşviki almak isteyen bireylerin karşılaması gereken başvuru şartları oldukça net çizgilerle belirlenmiştir. İşte 2025 yılı için öne çıkan başvuru şartları:

T.C. Vatandaşı olmak: Başvuruda bulunacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması zorunludur.

Araç sahipliği: Hurdaya çıkarılacak aracın yasal olarak başvuru sahibinin üzerine kayıtlı olması gerekir. Miras kalan ya da farklı birinin üzerine kayıtlı araçlarla başvuru yapılamaz.

Araç yaşı: Teslim edilecek aracın üretim yılının 2000 ya da öncesi olması, yani 25 yaş ve üzeri olması gerekmektedir.

Yeni alınacak araç: Teşvikten yararlanmak için alınacak aracın sıfır kilometre ve yerli üretim kriterlerine uygun olması gerekir.

Gelir durumu: Bazı teşviklerde başvuran kişinin hane gelir düzeyinin belirli bir sınırın altında olması beklenebilir. Bu, özellikle "İlk Arabam Desteği" ile entegre teşviklerde geçerlidir.

Evraklar: Kimlik belgesi, ruhsat, aracın teknik bilgileri, gelir belgesi ve hurda teslim tutanağı başvuru esnasında sunulmalıdır.

Başvurular genellikle e-Devlet platformu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı sistemler ya da yetkilendirilmiş bayiler üzerinden alınmaktadır. Bu süreçte belge eksikliği ya da araçla ilgili uyuşmazlıklar başvurunun reddedilmesine yol açabilir.