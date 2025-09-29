Türkiye'de otomobil sahipliğini ilgilendiren yeni bir adım atıldı. Bu gelişme, özellikle çok çocuklu aileler ve otomotiv sektöründe merakla bekleniyor.Peki, Hurda araç teşviki meclisten geçti mi? 2025 hurda araç teşviki ne kadar, hangi araçlar alınabilir? Hurda araç teşviki şartları neler? Hurda araç teşvikine dair tüm detaylar haberimizde...

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek için Meclis nezdinde gerekli düzenlemeleri hazırladı. Meclisteki son tartışmaların ardından, hurda araç teşviki uygulamasının onay süreci hızla ilerliyor.

Yetkililer, programın özellikle düşük gelir gruplarının otomobile erişimini artırmayı hedeflediğini ve uzun vadeli finansman desteğiyle ailelerin bu teşvikten faydalanabileceğini belirtiyor. Meclisten çıkacak yasal düzenlemenin ardından, teşvik kısa süre içinde uygulanmaya başlanacak.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÇIKTI MI?

Henüz resmi açıklama olmasa da, programın pilot adımlarının yakın zamanda devreye alınması bekleniyor. Bakanlık kaynaklarına göre, hurda araç teşviki kapsamında ilk aşamada başvurular elektronik sistem üzerinden alınacak ve öncelik 3 veya daha fazla çocuklu ailelere verilecek.

Programın amacı sadece otomobil sahipliğini artırmak değil; aynı zamanda binek araçların yaş ortalamasını düşürmek ve karbon emisyonunu azaltmak. Yani teşvik hem sosyal refah hem de çevre açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

2025 HURDA ARAÇ TEŞVİKİ NE KADAR?

Hurda araç teşvik tutarıyla ilgili resmi rakamlar henüz netleşmemiş olsa da, uzmanlar ailelerin bütçesine uygun ve cazip bir destek sunulacağını öngörüyor. Ön değerlendirmeler, teşvik miktarının yerli otomobil alımlarında %20 ila %30 oranında katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

Bakanlık, düşük gelir grubundaki ailelerin uzun vadeli ödeme planlarıyla yerli otomobil sahibi olabilmesini hedefliyor. Bu sayede Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un satışlarının da artması bekleniyor.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?

Program kapsamında desteklenecek araçlar özellikle yerli üretim binek araçlarla sınırlı olacak. Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretimi yapılan sıfır otomobiller teşvik kapsamında değerlendirilecek.

Yetkililer, ikinci el hurda araçların trafikten çekilmesi karşılığında verilecek teşvikin, yeni araç alımını cazip hale getireceğini ifade ediyor. Böylece hem aileler modern ve güvenli araçlara sahip olacak hem de araç yaş ortalaması düşerek şehirlerdeki trafik ve çevre sorunları azalacak.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER?

Hurda araç teşviki kapsamında başvuru yapacak ailelerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Başvuru sahibinin 3 veya daha fazla çocuğu olması,

Hurda araç statüsünde olan aracın devlete bildirimi ve trafikten çekilmesi,

Destekten yararlanacak aracın yerli üretim olması,

Uzun vadeli finansman planına uygunluk.

Bu şartlar, hem programın sürdürülebilirliğini garanti altına alacak hem de Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini güçlendirecek.