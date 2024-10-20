Hull City Sunderland maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Hull City Sunderland maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Hull City Sunderlandmaçı hangi kanalda? Hull City Sunderlandmaçına saatler kaldı. Maç öncesi Hull City Sunderlandmaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Hull City Sunderlandmaçını hangi kanal veriyor? İşte Hull City Sunderlandmaçı yayın bilgisi haberimizde!

HULL CİTY SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City Sunderlandarasındaki İngiltere Championship maçı,TV 8 Buçuk, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

HULL CİTY SUNDERLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Hull City SunderlandMaçı, 20 Ekim Pazar günü oynanacak. Hull City Sunderlandmaçı, saat 17:00'da başlayacak.

HULL CİTY SUNDERLAND MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Hull City Sunderlandmaçı 11'leri henüz açıklanmadı.

HULL CİTY SUNDERLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hull City Sunderlandkarşı karşıya geleceği İngiltere Championshipmaçı, Hull Citysahasında oynanacak.