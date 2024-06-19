Hırvatistan Arnavutluk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hırvatistan Arnavutluk maçı ne oldu?

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HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI KAÇ KAÇ?

Hırvatistan Arnavutluk maçı 1-0'lık Arnavutluk üstünlüğü ile devam ediyor.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI CANLI YAYIN

Hırvatistan Arnavutluk maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hırvatistan Arnavutluk maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Arnavutluk maçı saat 16.00'da başlayacak.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN?

Hırvatistan Arnavutluk maçı bu akşam saat 16.00'da oynanacak.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Arnavutluk maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan Arnavutluk maçı Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.