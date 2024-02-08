Hilmi Cem Şampiyon oldu mu? Hilmi Cem hangi yıl şampiyon oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.Turabi'nin sakatlığından dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, 3 ismin de kadroya dahil olacağını duyurdu. Peki, Hilmi Cem Şampiyon oldu mu? Hilmi Cem hangi yıl şampiyon oldu?

HİLMİ CEM ŞAMPİYON OLDU MU?

Hilmi Cem İntepe, 2013, 2015 ve 2018'de Survivor'a katıldı ve 2013'te şampiyon oldu. Bu yıl dördüncü kez yarışmaya katıldı.

SURVİVOR HİLMİ CEM KİMDİR?

İntepe, 19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Anne ve babası ilkokul öğretmeni olan Hilmi Cem'in İstanbul'da yaşayan bir ablası vardır. 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı. Bodrum lisesinden mezun oldu. Küçük yaşlardan beri dans ve akrobasi ile uğraşan Hilmi Cem İntepe, eğitimini Muğla üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda tamamladı. 17 yaşında dans eğitimi almaya başladı ve birçok kez salsa Türkiye Gençler şampiyonu olan Hilmi Cem İntepe, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldıktan sonra 2013 yılında Survivor Gönüllüler takımında yer aldı ve birinci oldu; 2015 yılında ise Survivor All Star kadrosunda yarışmayı üçüncü olarak bitirdi.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile yaptı. Hilmicem İntepe daha sonra Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde Yiğit Demir karakterine hayat veren İntepe, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Boğa burcudur.