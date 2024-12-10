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HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

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HGS'nin resmi mobil uygulamasından kullanıcılara küfür içerikli mesaj ve bildirimler gitmeye başladı. Ayrıca kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür içerikli mesajlar ve bildirimler yollandı. Birçok kullanıcı kendilerine gelen küfürlü mesaj ve bildirimleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Küfür içerikli mesajların ve bildirimlerin olası bir hacklenme sonucu mu gönderildiği netlik kazanmazken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

"25 BİN DOLAR GÖNDERMEZSENİZ TÜM VERİYİ PAYLAŞACAĞIM"

Öte yandan, ilerleyen saatlerde kullanıcılara bu kez de 'kripto varlık' mesaj ve bildirimleri gelmeye başladı. Söz konusu mesaj ve bildirimlerde, "Eğer bu BTC adresine $25,000 göndermesseniz, tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri yer aldı.

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
Haberler.com / Umut Halavart - Gündem
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıTarik Ardic:

muz cumhuriyeti olduk

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Haber YorumlarıKml Acr:

Bişeyede sahip çıkın ulan. Bu ne rezilliktir böyle.

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıBarış Kaya:

Başımıza gelecek tüm suçlardan devlet sorumludur bir uygulamaya bile sahip cıkamıyorlarsa yazıklar olsun

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMert Kaban:

Tehdit ettiği şeye bak :) zaten panellerde tüm veriler paylaşılıyor.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıosman peler:

ne olacak Bu memleket böyle ya her taraf dolandırıcı olmuş ya insanlar telefon kullanmasın mı yani ne bileyim ne yapacağımızı şaşırdık ya

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Haber Yorumlarıarda kihd:

bı bu kalmıştı adamlara bak ne kadar rahat yazıyorlar

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıJokerAllame:

Dalga geçiyorlar:)

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıContra Volta:

Çoluk çocuğun elinde sistemler.. Hizmet parası muhabbetinin üstüne iyi geldi :)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıresul delal:

Dünde anadolu sigorta böyle mesajlar gönderdi

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıYusuf Arvas:

en para da hackelndi

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Yorum Beğenme0
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