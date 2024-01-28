Heinz hangi ülkenin? Heinz boykot listesinde var mı, israil malı mı? Heinz nerede üretiliyor?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Heinz markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Heinz hangi ülkenin? Heinz boykot listesinde var mı, israil malı mı? Heinz nerede üretiliyor? Heinz boykot mu? İşte, detaylar…

HEINZ HANGİ ÜLKENİN?

1869 yılında Henry John Heinz tarafından kurulan H. J. Heinz Company, merkezi Pittsburgh, Pennsylvania'da bulunan bir işlenmiş gıda üreticisi olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin kökenleri, 1876 yılında ilk kez ketçap üretimi gerçekleştiren Henry Heinz'e dayanmaktadır. Heinz, ürün yelpazesini genişletirken "57 Çeşit ürün" sloganıyla tanınmıştır ve bu slogan bugün hala ürün ambalajlarında kullanılmaktadır. Heinz'in çeşitli gıda ürünleriyle dünya çapında tanınan bir marka haline gelmesi, şirketin köklü tarihine ve ürün çeşitliliğine dayanmaktadır.

HEINZ BOYKOT LİSTESİNDE VAR MI?

Heinz markası İsrail - Filistin savaşı kapsamında boykot ürünleri arasında yer almaktadır.