Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Head&Shoulders markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Head&Shoulders hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

HEAD&SHOULDERS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Sahibi Procter & Gamble

Kökeni ABD

Procter & Gamble 1950'li yıllarda insanlarda kepek problemlerine dikkat çekti ve kepek önleyici şampuan yaratmayı amaç edindi. 10 yıl boyunca yürütülen araştırmalar sonucunda 1961 yılının Kasım ayında ZPT (çinko pyrithione) aktif maddesi içeren şampuan tanıtıldı. Mavi-yeşil renginde olan ürünün ilk adı "Mavi-yeşil formüllü şampuan" oldu. Piyasaya çıktıktan sonra ürünün ismi Head & Shoulders olarak değiştirildi. İlk kez ABD pazarında satılmaya başlanan ürün, sonradan Meksika ve Kanada'da, daha sonra da Avrupa ve Asya kıtalarında satışa sunularak küresel pazarlara genişledi. 1971 yılında Head & Shoulders'daki bilim insanları, kepeğin gelişmesine yol açan Malassezia Globosa'yı ve lipidler adı verilen molekülleri keşfettiler. 1977 yılında kristal yapı analizini kullanarak ZPT molekülünün kesin yapısını buldular. 1985 yılında ilk kez yağlı ve kuru saçlar için şampuanlar tanıtıldı. 1990'lı yıllarda Türkiye pazarı da dahil olmak üzere birçok farklı pazara giren marka, farklı koşullara karşı 9 çeşit ürününü tanıttı.[1] 2011 yılında Head & Shoulders markası 50. yıldönümünü kutladı.