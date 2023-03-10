Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 9. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak?
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Fox TV'nin sevilen dizileri arasında gelen Hayatımın Şansı bugün 9. bölüm ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler Google'da, Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 9. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Hayatımın Şansı canlı yayın nereden izlenir? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 9. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak?
Diziyi televizyondan veya Fox TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.
Tüm sır açığa çıkmıştır artık. Rüzgar ve Yonca tam aşka teslim olmuşken aralarına giren ayrılık, onların aşkını test edecektir. Diğer yandan ise kötülerimiz için yolun sonuna geliniyordur ve bu yolda Yonca'nın ve Rüzgar'ın sevdikleri ile sınanması gerekecektir.
Alpay'ın şanslı sayılar yolsuzluğunu öğrenmiş olması Yonca'yı köşeye sıkıştırır. Yonca'nın korkusunun farkında olan Rüzgar, ona iyi geleceğini düşünerek, kendi evinde Yonca ve ailesinin olduğu bir akşam yemeği organize eder. O akşamın sonunda Rüzgar ve Yonca aralarındaki aşka teslim olur. Erman yüzünden şanslı sayılar yolsuzluğu üzerinde duran savcının Alpay olduğunu öğrenen Mazhar'ın hem Alpay'a hem de Rüzgar ve Yonca'ya büyük bir sürprizi vardır.
Alican Yücesoy : Rüzgar
Şifanur Gül : Yonca
Musa Uzunlar : Turgay
Erkan Avcı : Mazhar
İlker Kızmaz : Alpay
Kemal Uçar : Erman Arsoy
Neslihan Arslan : Merve
Açelya Devrim Yılhan : Canan
Sermet Yeşil : Behçet Arsoy
Aslı Samat : Filiz
Tuğçe Yolcu : Doğa Moral
Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral
Sekvan Serinkaya
Hale Soygazi
Hira Su Yıldız : Sare