Spor toto Süper lig ekiplerinden Hatayspor, birçok futbolcu ve teknik ekipten isimler depremden etkilendi. Sportif direktör Taner Savut enkaz altında kaldı. Bölgede AFAD ekiplerinin arma kurtarma faaliyetleri devam ederken Futbolseverler Hatayspor'un lig maçlarını nerede oynayacağı ve kulübün sportif direktörü Taner Savut sağlık durumunu merak ediyor Hatayspor maçlarını nerede oynayacak? Sportif direktör Taner Savut sağlık durumu nasıl? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkiledi. Süper Lig ekibi Hatayspor'da birçok futbolcu ve teknik ekipten isimler depremden etkilendi. Sportif direktör Taner Savut enkaz altında kaldı. Bölgede AFAD ekiplerinin arma kurtarmafaaliyetleri devam ederkenFutbolseverler Hatayspor'un lig maçlarını nerede oynayacağı ve kulübün sportif direktörü Taner Savut sağlık durumunu merak ediyor. Peki Hatayspor maçlarını nerede oynayacak? Sportif direktör Taner Savut sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

HATAYSPOR MAÇLARINI NEREDE OYNAYACAK?

Kahramanmaraş' taki meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremin ardından spor toto süper lig ekiplerinden Hatayspor'un iç saha maçlarını nerede oynayacağı futbolseverler tarafından bir süredir merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre : Hatayspor'un sezon sonuna kadar Riva Tesisleri'ne yerleşmesi. Maçlar için Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere birkaç lokasyon masada. Federasyon, Yeni Malatyaspor ve alt liglerdeki diğer kulüpler için de tüm kaynaklarını seferber etmeyi planlıyor. Hatayspor bölgede devam eden artçı sarsıntıların ardından kafile halinde şehri terk etmeye hazırlanıyor.

HATAYSPOR SPORTİF DREKTÖRÜ TANER SAVUT SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kahramanmaraş'ta merkezli 7,4 büyüklüğümdeki depremin ardından arama kurtarma faaliyetleri bölgede devam ediyor.Haty sportif direktörüTaner Savut enkaz altına olduğu öğrenildi. Ekipler Taner savutu enkazın altından çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Taner savutun sağlık durumunun iyi olduğugelen bilgiler arasında. Konuya ilşkin bir açıklama olursa haberimizde yer vereceğiz.