Hasan Babacan kimdir? Hasan Babacan kaç yaşında, nereli?

Hasan Babacan, çağdaş Osmanlı tarihi çalışmalarıyla tanınan bir tarihçi, akademisyen ve araştırmacıdır. Özellikle Osmanlı'nın son dönemi, Ermeni meselesi ve Milli Mücadele bağlamında yürüttüğü çalışmalarla öne çıkar. Yazarlık kariyeri, eğitim geçmişi ve akademik katkıları, onu Türkiye'nin saygın tarih çevrelerinden biri haline getirmiştir.

HASAN BABACAN KİMDİR?

Prof. Dr. Hasan Babacan, 1966 yılında Isparta'da doğmuş bir tarih araştırmacısı ve akademisyendir.1988 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuş; yüksek lisansını "1590 tarihli Tapu Tahrir Defterine göre Revan Kazası" başlıklı teziyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde tamamlamış, doktorasını ise "Mehmed Talât Paşa 1874-1921 (Siyasi Hayatı ve İcraatı)" başlıklı çalışmasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamlamıştır.Çalışma alanları arasında son dönem Osmanlı tarihi, Ermeni meselesi ve Isparta-Milli Mücadele tarihine ilişkin detaylı analizler öne çıkar.

HASAN BABACAN KAÇ YAŞINDA?

1966 doğumlu olduğuna göre, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 59 yaşındadır (2025?–?1966?=?59). Bu bilgi, çeşitli kaynaklarda doğrudan ifade edilmekte ve akademik profillerde açıkça yer almaktadır.

HASAN BABACAN NERELİ?

Hasan Babacan, Isparta, Türkiye doğumludur. Bu bilgi de biyografik kaynaklarda netleştirilmiştir.. Isparta'da hem ilköğretim hem lise eğitimini tamamladığı, lisans sonrası akademik çalışmalarını da bu yörede yoğunlaştırdığı bilinmektedir