Hasan Arat'ın istifasından sonra Beşiktaş'ta ne olacak? Beşiktaş yeni başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Hasan Arat'ın başkanlıktan istifası, kulüp yönetiminde bir boşluk yaratarak siyah-beyazlı camiayı kritik bir dönemece getirdi. Taraftarlar ve kulüp üyeleri, " Beşiktaş'ta bundan sonra ne olacak? Yeni başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Hasan Arat'ın istifası sonrası yaşanacak süreç ve olası gelişmeler!

HASAN ARAT'IN İSTİFASINDAN SONRA BEŞİKTAŞ'TA NE OLACAK?

Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş'den istifa etti. Arat'ın "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı" devam ediyor. Siyah-beyazlıların Futbol A.Ş'nin başına Hüseyin Yücel geçti. Futbol operasyonunu Hüseyin Yücel, Onur Göçmez ve Mete Vardar üstlenecek. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ YENİ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Eğer genel kurulda Hüseyin Yücel'in başkanlığı onaylanmaz ve olağanüstü seçim sürecine gidilirse, başkanlık seçimi tarihleri şu şekilde şekillenebilir:

Seçim Tarihi Açıklama Süreci: Olağanüstü seçim kararı alındığında, seçim tarihi en az 15 gün önceden üyelere duyurulacaktır.

Başkan Adaylarının Belirlenmesi: Başkanlık için adaylık süreci başlar. Adaylar, belirlenen tarihe kadar başvurularını yapar ve genel kurulda üyeler tarafından seçime katılabilir.

Seçim Günü: Belirlenen tarihte, Beşiktaş üyeleri sandık başına giderek yeni başkanı seçer. Eğer olağanüstü seçim kararı alınırsa, bu sürecin 2024 yılı sonuna ya da 2025 yılının ilk aylarına sarkabileceği düşünülüyor.