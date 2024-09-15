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Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır?

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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, ''Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır?'' İşte cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 15 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümünde sorulan bu sorunun cevabı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır?

HANGİSİNİN FİNALİNDE KARŞILAŞAN İKİ TENİSÇİNİN MAÇINI YERİNDE BİRİ NEW YORK'TADIR?

A) Wimbledon

B) Avustralya Açık

C) Roland

D) Amerika Açık

Doğru Cevap: New York'ta tenis maçı seyreden biri, Amerika Açık (US Open) turnuvasının finalini izliyor olmalıdır. Amerika Açık, her yıl New York'taki Flushing Meadows'da düzenlenen bir Grand Slam turnuvasıdır ve bu turnuvanın final maçları, tenis severler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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