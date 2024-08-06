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Hande Baladın neden oynamıyor? Türkiye- Çin voleybol maçında Hande neden yok?

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Hande Baladın neden oynamıyor? Türkiye- Çin voleybol maçında Hande neden yok? Türkiye-Çin voleybol maçında Hande Baladın'ın neden oynamadığı merak ediliyor. Maçta yer almayan Baladın'ın durumu, voleybol severler tarafından merakla bekleniyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin ile South Paris Arena'da karşılaştı. 2024 Paris Olimpiyatlarında kadın voleybol maçı tüm hızıyla devam ederken Hande Baladın gözyaşlarına boğuldu. Türkiye- Çin maçında Hande Baladın sakatlandı mı? Hande Baladın neden oynamıyor? Türkiye- Çin voleybol maçında Hande neden yok?

HANDE BALADIN NEDEN OYNAMIYOR?

Hande Baladın yaşadığı sakatlıktan dolayı yedeklerde yer alıyor.

Hande Baladın neden oynamıyor? Türkiye- Çin voleybol maçında Hande neden yok?

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI HANDE BALADIN SAKATLANDI MI?

2024 Paris Olimpiyatları kadın voleybol çeyrek final maçı Türkiye- Çin arasında oynanırken, maç esnasında sol ayağından sakatlanan Hande Baladın, ağlayarak üçüncü setin sonuna kadar oyuna devam etti. Dördüncü sette daha fazla dayanamayan Hande Baladın oyundan ayrılarak yerine Elif Şahin maça dahil oldu.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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