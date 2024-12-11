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Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor?

Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor?
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İş insanı Hamdi Ulukaya kimdir, kaç yaşında ve hayat hikayesi nedir merak ediliyor. İstanbul Boğazı'nda yer alan Feyyaz Tokar yalısını satın alacağı ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya ne iş yaptığı gündeme geliyor. Peli, Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli?

Hamdi Ulukaya kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? ABD'de en çok satılan süzme yoğurt markasının sahibi Hamdi Ulukaya'nın hayat hikayesi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir…

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 1972 yılında Erzincan ilinin İliç ilçesinde, aslen Elazığlı Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi Elazığ'da ki Şavak Aşireti'nin lideriydi. Fırat Nehri kıyısında kendi sahip oldukları ve işlettikleri bir çiftlikte koyun ve keçi yetiştiriciliği yaparak peynir ve yoğurt üreten ailesi, sürüleri yaylalarda otlatmak için mevsimi takip ederek göçebe bir yaşam sürdürmekteydi. Ulukaya işte bu göçlerden birinde, bir yaylada dünyaya gözlerini açtığı için kesin doğum tarihi bilinemiyor.

Ulukaya, Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi gördükten sonra 1994'te, New York, Long Island Adelphi Üniversitesi'nde İngilizce öğrenmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 1997'de eyaletin kuzeyine taşındı ve New York Eyalet Üniversitesi'nin Albany Yerleşkesine nakil yaptırarak bazı işletme kurslarına yazıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde süt hayvancılığı yapan bir aileye mensup olan Ulukaya, eğitiminin ilk dönemlerini Erzincan'da geçirdi. Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldıktan sonra 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti ve 1997 yılında University of Albany'de eğitim görmeye başladı.

Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor?

New York eyaletinin kuzeyindeki bir çiftlikte işe girdikten sonra, ziyaretine gelen babası, o bölgede satılan beyaz peynirin kalitesini beğenmeyince, oğlu Hamdi'yi Türkiye'de kendi ürettikleri beyaz peyniri ABD'ye ihraç etmeye razı etti. Türkiye'den gelen peynir ABD'de beğenilince, Ulukaya 2002 yılında New York, Johnston'da Euphrates (Fırat) adını verdiği, kendine ait küçük bir toptan beyaz peynir imalathanesi açtı. Tesis iki yılın sonunda ancak kendini kurtaracak hale gelebildi. Ulukaya bu dönemi "O iki yılda hayatımın en zor günlerini geçirdim" diye hatırlıyor.

2002'de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kurdu. Fakat asıl başarısını, 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak girdiği büyük riske borçludur. Yoğurt işinde tecrübesi olmamasına rağmen bir imparatorluk haline getirdiği Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011'de ABD'nin lider yoğurt markası oldu. ABD'de Yunan usulü olarak bilinen süzme yoğurdun rağbet görmesi sayesinde Yunan yoğurdunun ABD pazarındaki payı 2007'deki %1 seviyesinden 2013'te %50'nin üzerine çıktı. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından 2013'te "Dünyada Yılın Girişimcisi" ilan edilen Ulukaya, sahibi olduğu yoğurt imparatorluğunun başarısı ile milyarder oldu. Forbes'e göre serveti 2024 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolardır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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