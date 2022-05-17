Halka Arz Takvimi 2022: Halka Arz Listesi! Halka arz olacak şirketler listesi! - Haberler

Halka Arz 2022 listesi ile bu sene halka arz olacak şirketler araştırılırken bir yandan Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı esmeye de devam ediyor. 2022 yılında şimdiye kadar 18 şirket halka arz edildi. Bunun yanı sıra bu sene 34 şirketin daha halka arz edilmesi bekleniyor. Yatırımcılar bu sene, bu ay veya bu hafta halka arz olacak şirket araştırması yaparken şimdiye kadar hangi şirketler halka arz edildi, hangi şirketlerin halka arzı bekleniyor haberimizde yer almaktadır. Peki, merakla beklenen halka arz 2022 listesi hangi şirketler ile yer almakta. İşte halka arz takvimi ile halka arz olacak şirketler listesi...

HALKA ARZ TAKVİMİ 2022

SUNTK / Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. / 11-12-13 Mayıs 2022

YYLGD / Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. / 11-12-13 Mayıs 2022

BMSTL / Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. / 21-22 Nisan 2022

IMASM / İmaş Makine Sanayi A.Ş. / 20-21-22 Nisan 2022

KMPUR / Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. / 20-21-22 Nisan 2022

CONSE / Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. / 14-15 Nisan 2022

SUWEN / Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. / 13-14-15 Nisan 2022

LIDER / LDR Turizm A.Ş. / 29-30 Mart 2022

SMRTG / Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. / 16-17-18 Mart 2022

ENSRI / Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. / 16-17 Mart 2022

GRSEL / Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş. / 3-4 Mart 2022

GZNMI / Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. / 1-2 Mart 2022

KLSYN / Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. / 24-25 Şubat 2022

HTTBT / Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. / 23-24-25 Şubat 2022

INVES / Investco Holding A.Ş. / 22-23 Şubat 2022

DAPGM / Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. / 15-16-17-18 Şubat 2022

HUNER / Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. / 15-16 Şubat 2022

PNLSN / Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. / 9-10-11 Şubat 2022

HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.

Kiler Holding A.Ş.

Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. Tic. A. Ş.

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.

Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş.

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

Özsu Balık Üretim A.Ş.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

SMM Tekstil A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

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