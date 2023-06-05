Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Psikiyatrist Prof. Dr. Yankı Yazgan oldu. Halk Tv konuğu Yankı Yazgan kimdir ve Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Yankı Yazgan kimdir? Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Psikiyatrist Prof. Dr. Yankı Yazgan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Yankı Yazgan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Yankı Yazgan kimdir? Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli? Yankı Yazgan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YANKI YAZGAN KİMDİR?

Uzmanlık alanları çocuk/genç ve yetişkin psikiyatrisi olan Dr Yankı Yazgan (1959), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Profesör, Yale Child Study Center'da öğretim görevlisi olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmüştür.

Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçirmiştir.

Eğitim aldığı kurumlar Bornova Anadolu Lisesi (orta), Ankara Fen Lisesi, Ege Tıp Fakültesi (tıp), Marmara Tıp Fakültesi (uzmanlık, psikiyatri) ve Yale Tıp Fakültesi (üst-uzmanlık, çocuk ve ergen psikiyatrisi).

Klinik uygulamalarda ve bilimsel araştırmalarında odak alanlarını nörogelişimsel bozuklukların tanılanması ve multimodal tedavilerinin uygulamaları oluşturmaktadır.

Beyin bilimleri ve psikiyatri alanındaki bilgilerin herkes tarafından anlaşılmasını ve kullanılmasını amaçlayan 'popüler bilim' temelli yazı ve kitap yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslar arasıhakemli bilimsel dergi makalesi ve kitap bölümü yazmıştır.