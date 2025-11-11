Türkiye'de 500 bin sosyal konut projesine başvurular hızla artarken, Halk Bankası TOKİ başvuru ödemesi nasıl yapılır? sorusu vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Başvuru sürecinde 5 bin TL'lik başvuru bedelinin zamanında yatırılması, başvurunun geçerliliği açısından kritik önem taşıyor. Peki, Halk Bankası TOKİ başvuru ödemesi nasıl yapılır? Halk Bankası TOKİ başvuru ücreti yatırma işlemlerinin detayları haberimizde!

HALK BANKASI TOKİ BAŞVURU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Türkiye'de sosyal konut projelerine başvurular hızla artarken, özellikle Halk Bankası aracılığıyla yapılan TOKİ başvurularında ödeme süreci vatandaşlar için büyük önem taşıyor. 500 bin sosyal konut için belirlenen 5 bin TL başvuru bedeli, başvurunun geçerliliği açısından kritik bir adımdır.

Başvuru yapan vatandaşlar, başvuru ekranındaki işlemlerini tamamladıktan sonra belirlenen süre içerisinde başvuru ücretini yatırmak zorundadır. Ödeme yapılmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacak ve vatandaşın hakkı otomatik olarak iptal edilecektir. Bu nedenle sürecin doğru takip edilmesi büyük önem taşır.

HALK BANKASI TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA

Başvuru ücretinin yatırılma süreci, başvurunun yapıldığı platforma göre değişiklik göstermektedir. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda, 5 bin TL'lik başvuru bedeli, ön başvurunun tamamlanmasının ardından TOKİ sistemine düşen talep doğrultusunda işleme alınır.

Başvurunun değerlendirilmesi sonrasında Halk Bankası, başvuru sahibinin adına bir hesap açar ve bu hesap bilgileri SMS ile vatandaşlara bildirilir.

Ödeme işlemleri şu yöntemlerle yapılabilir:

EFT veya havale yoluyla internet bankacılığı üzerinden

ATM üzerinden nakit veya kart ile ödeme

Başvuru süresi içinde ödeme yapılmadığı takdirde başvuru otomatik olarak iptal edilir. Bu nedenle başvuru yapan vatandaşların, hesap bilgilerini aldıktan sonra ödemeyi gecikmeden gerçekleştirmesi kritik öneme sahiptir.