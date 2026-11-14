Haliliye Belediyesi Bilim ve Spor Projeleriyle Öne Çıkıyor

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Haliliye’nin Dağeteği Mahallesi’nde yapımı devam eden Keşif Kampüsü, çocuklara bilim ve teknoloji alanında farklı deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 5 bin 859 metrekarelik alan üzerinde yükselen proje, 1.550 metrekarelik inşaat alanına sahip iki katlı bir merkez olarak tasarlandı.

KEŞİF KAMPÜSÜ ÇOCUKLARA BİLİMİN KAPILARINI AÇACAK

Fizik, matematik, doğa, kimya ve insan bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay ile teknoloji bölümlerinin bulunacağı kampüsün, çocukların teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla geliştirmelerine katkı sağlaması bekleniyor. Merkezde gerçekleştirilecek etkinliklerle araştırma, keşfetme ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MODERN TESİS

İlçenin spor altyapısını güçlendirecek yatırımlar arasında yer alan Amatör Spor Kulüpleri Tesisi de Dağeteği Mahallesi’nde hayata geçiriliyor. Yaklaşık 17 dönümlük alanda ve 100 milyon liralık yatırımla inşa edilen tesis, farklı sportif faaliyetlere ev sahipliği yapacak şekilde planlandı. Tesiste sentetik futbol sahasının yanı sıra basketbol sahası, 250 kişilik tribün, soyunma odaları ve idari bölümler bulunuyor. Modern donatılarıyla amatör spor kulüplerine önemli imkanlar sunması beklenen tesisin, özellikle gençlerin spor faaliyetlerine katılımını artırması hedefleniyor.

DAĞETEEĞİ’NDE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Haliliye’de yüzme sporuna yönelik imkanları artıracak projelerden biri olan Dağeteği Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu da hizmete hazırlanıyor. 25 x 12,5 metre ölçülerindeki havuz ve 200 kişilik seyirci platformuyla tasarlanan tesisin, ilçede yüzme sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Kapalı olarak planlanan havuzun, dört mevsim boyunca sportif faaliyetlere imkan sunarak çocukların ve gençlerin yüzme sporuyla buluşmasına olanak tanıması bekleniyor.

AÇIK OKÇULUK PROJESİYLE SPOR BRANŞLARI ÇEŞİTLENİYOR

Haliliye’de spor yatırımlarının bir diğer ayağını ise Açık Okçuluk Projesi oluşturuyor. Farklı yaş gruplarının okçuluk sporuyla tanışmasına imkan sağlayacak projenin, ilçedeki sportif faaliyet çeşitliliğini artırması hedefleniyor. Gençlerin geleneksel ve farklı spor branşlarına yönlendirilmesine katkı sunması beklenen açık okçuluk alanı, ilçenin spor altyapısına yeni bir alternatif kazandıracak.

Haliliye’de sürdürülen bu projelerle eğitim ve spor alanındaki imkanların genişletilmesi, çocukların bilimsel gelişimlerinin desteklenmesi ve gençlerin farklı branşlarda kendilerini geliştirebilecekleri yeni alanların oluşturulması amaçlanıyor.