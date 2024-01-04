Hakim Ziyech gidiyor mu? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama geldi. Faslı yıldızın, Galatasaray'a transferinde rolü olan FIFA menajeri George Gardi kırmızılılara dair yaptığı konuşmanın önemli detaylarını paylaştı. Peki, Hakim Ziyech gidiyor mu? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

HAKİM ZİYECH GİDİYOR MU?

Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. Ziyech'in transferinde rolü olan menajer George Gardi, Galatasaray'a ayrılık taleplerini ilettiklerini ve yönetimin kendilerine zorluk çıkarmayacağını söyledi. Gazeteci Ayhan Şensoy'a konuşan menajer, "Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." Dedi. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Ziyech, 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist kaydetti.