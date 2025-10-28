HAKEM MAAŞ LİSTESİ 2025: Süper Lig hakemleri ne kadar kazanıyor? Orta, yardımcı, VAR hakemlerinin maaşları ne kadar?

Futbolun en kritik aktörlerinden biri olan hakemler, sahada verdikleri kararlarla maçların kaderini belirliyor. Ancak sahadaki performansları kadar, kazançları da merak konusu. 2025 yılı itibarıyla Süper Lig hakemlerinin maaşları, maç başı ücretleri ve görev tiplerine göre aldıkları ödemeler netleşti. Peki, Süper Lig hakemleri ne kadar kazanıyor? Orta, yardımcı, VAR hakemlerinin maaşları ne kadar? 2025 hakem maaşlarının listesi haberimizde!

HAKEM MAAŞ LİSTESİ 2025: SÜPER LİG HAKEMLERİ NE KADAR KAZANIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu sonunda Süper Lig hakemlerine yapılan ödemeleri açıkladı. Rakamlar, futbolun görünmeyen ama en kritik unsurlarından biri olan hakemliğin finansal boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı. Veriler, hem yerli hem de yabancı hakemler arasında önemli ücret farklarını ortaya koyuyor.

ORTA, YARDIMCI, VAR HAKEMLERİNİN MAAŞLARI NE KADAR?

2024-25 sezonunda Süper Lig'de görev yapan 97 Türk hakeme (orta, yardımcı, 4. hakem, VAR ve AVAR) toplam 62 milyon 338 bin 895 TL ödeme yapıldı. Aynı dönemde 65 yabancı hakeme ise 218 bin 800 Euro (yaklaşık 9,8 milyon TL) ödeme gerçekleştirildi. Bu tablo, özellikle VAR hakemliği alanında ciddi bir gelir farkına işaret ediyor.

ORTA HAKEMLERDE ZİRVEDE CİHAN AYDIN

Süper Lig'de bu sezon 34 hakem düdük çaldı. Bu isimler aynı zamanda 4. hakem, VAR ve AVAR olarak da görev yaparak toplam 1.259 maçta sahne aldı. Maaşlar hariç, sadece maç başı ücretlerinden elde ettikleri toplam kazanç 34 milyon 376 bin 165 TL oldu.

Sezonun en çok kazanan hakemi Cihan Aydın oldu. 23 maçta orta hakemlik yapan Aydın, maç başı ücretlerle birlikte 1 milyon 678 bin 375 TL gelir elde etti. Onu Atilla Karaoğlan (1 milyon 608 bin 25 TL), Zorbay Küçük (1 milyon 595 bin 650 TL) ve Ali Şansalan (1 milyon 550 bin 425 TL) izledi. Bu rakamlar, hakemlerin görev sayısına göre kazançlarının büyük ölçüde değiştiğini gösteriyor.

VAR-AVAR'DA ÖZGÜR TOPRAK DÖNEMİ

TFF kayıtlarına göre 2024-25 sezonunda VAR ve AVAR görevlerinde 16 Türk hakem yer aldı. Bu hakemler sezon boyunca toplam 318 kez VAR odasında görev aldı ve karşılığında 5 milyon 924 bin 500 TL kazandı.

Sezonun en çok görev alan ismi Onur Özütoprak oldu. 51 kez VAR veya AVAR koltuğuna oturan Özütoprak, toplam 1 milyon 34 bin 775 TL gelirle zirvede yer aldı. Onu Özgür Yankaya (951 bin 150 TL) takip etti.

TÜRK VE YABANCI VAR HAKEMLERİ ARASINDAKİ FARK

Hakem ücretlerinde en dikkat çekici fark, VAR hakemliğinde yaşanıyor. Türk VAR hakemleri maç başına 26 bin 250 TL alırken, Türkiye'ye Business Class uçak biletiyle getirilen yabancı VAR hakemleri 1.400 Euro (yaklaşık 62 bin 700 TL) ücret alıyor. Yani yabancı hakemlerin maç başı kazancı, yerli meslektaşlarının neredeyse iki buçuk katı.

Yabancı hakemlerin bu ücretleri döviz üzerinden alması, kur farkıyla birlikte yerli hakemlerin kazançlarının çok gerisinde kalmasına neden oluyor. Bu durum, futbol kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu.

HAKEMLERİNAYLIK MAAŞLARI VE MAÇ BAŞI ÜCRETLERİ

Süper Lig hakemleri yalnızca maç başı ücret almıyor; aynı zamanda aylık sabit maaşlara da sahip. 2025 itibarıyla Süper Lig'de görev yapan üst klasman hakemlerin aylık maaşlarının 45 bin TL ile 70 bin TL arasında değiştiği, maç başı ücretlerin ise 20 bin TL ila 35 bin TL aralığında olduğu tahmin ediliyor.

TFF 1. Lig'de bu rakamlar ortalama 30-45 bin TL maaş ve 10-18 bin TL maç başı ücret seviyelerinde. Alt liglerde görev yapan hakemler ise bu rakamların oldukça altında kazanç elde ediyor.