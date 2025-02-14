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Hafta sonu banka çalışma saatleri! Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu hangi bankalar açık?

Hafta sonu banka çalışma saatleri! Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu hangi bankalar açık?
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Hafta sonu banka çalışma saatleri, şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu hangi bankalar hizmet veriyor? İşte, merak edilenler…

Hafta sonu banka çalışma saatleri, finansal işlemlerini şubeden yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Cumartesi günü bankalar açık mı, hafta sonu hangi bankalar hizmet veriyor? soruları merak konusu. Peki, Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu açık bankalar hangileri? İşte, Cumartesi ve Pazar günü açık bankalar ve detaylı çalışma saatleri…

CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Cumartesi günü, bankaların büyük bir kısmı kapalıdır. Ancak alışveriş merkezlerinde (AVM) ve havaalanlarında bulunan banka şubeleri, hafta sonu belirli saatlerde hizmet vermeye devam eder. Bu şubeler, genellikle 10.00 – 22.00 saatleri arasında açıktır.

Hafta sonu banka çalışma saatleri! Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu hangi bankalar açık?Hafta sonu hangi bankalar açık

HAFTA SONU HANGİ BANKALAR AÇIK?

Cumartesi ve Pazar günü hizmet veren bazı banka şubeleri:

  • Ziraat Bankası – AVM Şubeleri
  • İş Bankası – Havaalanı Şubeleri
  • Garanti BBVA – Alışveriş Merkezi Şubeleri
  • Halkbank – Seçili Şubeler
  • Akbank – AVM Şubeleri

Hafta sonu banka çalışma saatleri! Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu hangi bankalar açık?Cumartesi hangi bankalar açık

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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