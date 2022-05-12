Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 12 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

12 MAYIS 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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KILIÇDAROĞLU'NDAN PARTİSİNİN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI!

Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU KARARI! 4 YIL 11 AY 20 GÜNLÜK HAPİS CEZASI ONANDI!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Öte yandan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaretten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamaktan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı.

KOURTNEY KARDASHIAN MİLYON DOLARLIK YÜZÜĞÜ KIRIP AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Kourtney Kardashian, Travis Barker'ın verdiği 1 milyon dolarlık (yaklaşık 15 milyon liralık) nişan yüzüğünün üstüne bastığını ve kırdığını açıkladı. Kardashian yıldızı, olayı "muhtemelen hayatım boyunca yaptığım en kötü şeylerden biri" olarak niteledi.

"The Kardashians" şovunun, perşembe günkü bölümünde Kourtney Kardashian yaşadığı son olayı anlatırken dikkat çekti. Kardashian, Travis Barker'ın verdiği 1 milyon dolarlık (yaklaşık 15 milyon liralık) nişan yüzüğünün üstüne bastığını ve kırdığını açıkladı.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU MESSİ OLDU!

Forbes, 1 Mayıs 2022 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu açıkladı. Listenin ilk sırasında Fransız ekibi PSG'nin Arjantinli dünya yıldız Lionel Messi yer aldı.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Forbes, 1 Mayıs 2022 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde en çok kazanan 10 sporcu listesini paylaştı. PSG'nin Barcelona'dan transfer ettiği Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi listenin başında yer alıyor. Arjantinli yıldızı 121 milyon dolarlık rekoru ile NBA ekibi Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü basketbolcusu LeBron James takip etti.

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