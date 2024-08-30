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Gurbetçi vatandaş, yaşadığı ülkede otomobil fiyatlarını gösterdi; izleyenler "Çıldıracağım" demekle yetindi

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Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, çektiği video ile Mercedes marka lüks araçların fiyatlarını gösterdi. Videoyu izleyenler, "Biz hayatımız boyunca çalışsak alamayız burada", "Çıldıracağım" şeklinde yorumlar yaptı.

Pandemi salgınından sonra hızla yükselen araba fiyatları Türkiye'de hala istenen seviyelere gelmiş değil... Başka ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları da zaman zaman çektikleri videolarla yaşadıkları ülke ile Türkiye'deki otomobil fiyatlarını mukayese ediyorlar. Bunun son örneğini Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşının çektiği video ile gördük.

"ALMANYA'DA HAYAT VAR"

Çektiği videoda Mercedes marka araçların fiyatlarını tek tek aktaran Türk vatandaşı, "Almanya'da hayat var. Yemekler ucuz, eşyalar ucuz... Alım gücü desen var" ifadelerine yer verdi.

"ÇILDIRACAĞIM"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Türkiye dünyanın en pahalı ülkesidir", "Biz o paralara 2021 model Clio'nun başında birbirimizi yiyoruz", "Biz hayatımız boyunca çalışsak alamayız burada", "Çıldıracağım. Haram zıkkım olsun hakkımızı yiyenlere", "Hayat gurbetçilere güzel" şeklinde yorumlar yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Otomobil

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