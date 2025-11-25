Haberler

Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Afyonkarahisar'da bir çiftçi, günlük 4 bin TL yevmiye ile lahana tarlasında çalışacak işçi bulamadığını belirterek sesini duyurmak için video paylaştı.

Afyonkarahisar'da lahana üretimi yapan bir çiftçi, tarlasında çalışacak işçi bulamadığını söyleyerek sosyal medyada dikkat çeken bir video paylaştı.

BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADIĞINI İFADE ETTİ

Çiftçi, günlük 4 bin TL yevmiye teklif etmesine rağmen kimsenin işe gelmediğini belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

"ACİL İŞÇİ ARANIYOR"

Çiftçi yayınladığı videoda "Gelin ağabey, acil işçi aranıyor. Yeter ki işçi gelsin ağabey. 4 bin lirayla çalışacak işçi bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

