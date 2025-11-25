Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti
Afyonkarahisar'da bir çiftçi, günlük 4 bin TL yevmiye ile lahana tarlasında çalışacak işçi bulamadığını belirterek sesini duyurmak için video paylaştı.
BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADIĞINI İFADE ETTİ
"ACİL İŞÇİ ARANIYOR"
Çiftçi yayınladığı videoda "Gelin ağabey, acil işçi aranıyor. Yeter ki işçi gelsin ağabey. 4 bin lirayla çalışacak işçi bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.