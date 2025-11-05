Gündeme bomba gibi düştü! Ajax maçı öncesi Mauro Icardi'ye büyük şok

Haberler

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen Icardi'nin geleceği ile ilgili, "Bugün çok güvenilir bir kaynakla konuştum ve bana 'Icardi'nin sözleşmesinin mevcut şartlarla yenilenmesi imkansız' dedi.

Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax ile karşılaşmaya hazırlanırken, yıldız golcü Mauro Icardi hakkında gelen haber gündeme adeta bomba gibi düştü.

SÖZLEŞME KRİZİ PATLAK VERDİ

Sarı-kırmızılı takımın son dönemdeki en önemli isimlerinden olan Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılı yazında sona eriyor. Ancak Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

ARJANTİNLİ GAZETECİ DUYURDU

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen, Radio Mitre'ye yaptığı açıklamada çarpıcı bir iddia ortaya attı. Etchegoyen, "Bugün çok güvenilir bir kaynağımla konuştum. Bana, 'Icardi'nin mevcut şartlarla sözleşme yenilemesi imkânsız' denildi. Galatasaray yönetimi, Icardi'nin son dönemdeki bazı davranışlarından memnun değil. Ayrıca şu anki yüksek maaşını da ödemeye devam etmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50 MAAŞ İNDİRİMİ İSTENİYOR

Etchegoyen'in iddiasına göre Galatasaray, Icardi'ye yeni sözleşme teklif ederken maaşında yarı yarıya indirime gitmeyi planlıyor. Ancak Arjantinli golcü bu teklife sıcak bakmıyor.

TARAFTARLAR ŞAŞKIN

Bu gelişme Ajax maçı öncesi Galatasaray camiasında moral bozukluğu yaratırken, taraftarlar sosyal medyada "Icardi'siz bir Galatasaray düşünülemez" yorumlarıyla yıldız oyuncuya destek mesajları gönderdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
