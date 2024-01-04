Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 4 Ocak güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 4 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1960 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 280 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 13 bin 370 liradan satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) toplantı tutanaklarının faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesinin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırdığını belirtti. Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de bunun zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, artan jeopolitik riskler güvenli liman varlıklara talebi desteklemeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimalinin hafta başında yüzde 85 seviyesinde olduğunu belirten analistler, bu ihtimalin tutanakların ardından yüzde 70'e gerilediğini ifade etti.

Tutanakların yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla sıkılaşma olasılığının da devam ettiğini yineledi. Barkin, ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" daha olası göründüğünü ancak kesin olmadığını kaydetti. Öte yandan, dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede JOLTS açık iş sayısı geçen yıl kasımda 8 milyon 790 bine gerileyerek Mart 2021'den sonraki en düşük seviyeyi kaydetti.

Analistler, söz konusu verinin iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini belirterek, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve yarın yayınlanacak istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin de Fed'in gelecek dönem izleyeceği politikalara ilişkin ipucu verebileceğini söyledi. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.