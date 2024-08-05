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Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 5 Ağustos motorin ve benzin fiyat listesi!

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Güncel akaryakıt fiyatları gündeme gelirken 5 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar olduğu araştırılıyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 73 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Peki, Güncel Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim geldi mi? 5 Ağustos akaryakıt fiyat listesi!

Benzine ve motorine indirim geldi mi, ne zaman geçerli olacağı merak ediliyor. 5 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı, ne zaman gelecek? 5 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 34 kuruştan, Ankara'da ise 44 liradan satılacak.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 73 kuruş indirim gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 34 kuruş, Ankara'da ise 44 liradan satılacak.

Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 5 Ağustos motorin ve benzin fiyat listesi!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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