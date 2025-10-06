GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025-2026 KYK burs ücretleri ne kadar olacak?

Türkiye'de üniversite eğitiminin en önemli desteklerinden biri olan KYK burs ve kredileri, öğrencilerin eğitim hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. 2025-2026 eğitim yılı için henüz resmi açıklamalar gelmemiş olsa da, önceki yılların verileri ve uygulamaları üzerinden detaylı bilgiler paylaşmak mümkün. Peki, GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 KYK burs ücretleri ne kadar olacak? KYK burs başvurularına dair tüm detaylar haberimizde...

GSB KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025 yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, başvurular genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatılıyor.

Burs başvuruları, e-Devlet üzerinden KYK Burs ve Kredi Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılıyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte, öğrenciler kimlik bilgileri, eğitim durumu ve gelir bilgilerini sisteme girerek başvuru sürecini tamamlıyor.

Not: Başvurularla ilgili resmi açıklamalar yapıldığında, öğrenciler KYK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sitelerinden bilgilendiriliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuruları da burs başvuruları ile paralel olarak yürütülüyor. Önceki yıllarda, yurt başvuruları burs başvurularının hemen ardından başlatılıyor ve genellikle ekim ayının ikinci veya üçüncü haftasında açılıyor.

Yurt başvurularında, öğrencilerin e-Devlet şifresi ile KYK Yurt Başvuru Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor. Başvurular sırasında öğrenciler; tercih edecekleri yurtlar, oda tipi ve il tercihlerine göre başvuru formunu dolduruyor.

Önemli: Yurt başvurularında kontenjan sınırlı olduğu için başvuru tarihlerini kaçırmamak kritik öneme sahip.

2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi miktarları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak 2024-2025 KYK burs ve kredi tutarları şu şekildeydi:

Lisans ve Ön Lisans öğrencileri: Aylık 2.000 TL

Yüksek Lisans öğrencileri: Aylık 4.000 TL

Doktora öğrencileri: Aylık 6.000 TL

2025 yılı için yapılacak açıklamalarla birlikte, burs ve kredi miktarlarında güncelleme olup olmayacağı netleşecek.

İpucu: Geçmiş yıllardaki artış oranları ve enflasyon verileri göz önüne alındığında, 2025 burs ve kredi miktarlarında küçük bir artış yapılması muhtemel.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuru süreci, öğrencilerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği adımlar ile oldukça basit bir şekilde tasarlanmıştır.

e-Devlet girişi: Öncelikle e-Devlet şifrenizle KYK Başvuru Sistemine giriş yapın.

Başvuru formunun doldurulması: Kişisel bilgiler, eğitim durumu ve gelir bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır.

Onay ve gönderim: Formu kontrol ettikten sonra başvuruyu onaylayın ve gönderin.

Başvurunun takibi: Başvurunuz onaylandıktan sonra, sistem üzerinden burs veya kredi durumunuzu takip edebilirsiniz.

Not: Başvuruların geçerli olabilmesi için son başvuru tarihine dikkat etmek önemlidir.