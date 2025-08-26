GSB 4.400 personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı sorgulama ekranı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan GSB personel alımı süreci, başvuru döneminin ardından sonuçların açıklanıp açıklanmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle 4.400 sözleşmeli pozisyon için yapılan bu geniş kapsamlı alım, binlerce adayın dikkatini çekti.
Kapsamlı alım sürecinin ardından, GSB personel alımı için değerlendirme süreci halen devam ediyor. 9-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması nedeniyle sonuçların da dijital ortamda duyurulması bekleniyor. Peki, GSB personel alımı sonuç ekranı nerede açılacak? Adaylar, başvuru sonuçlarını öğrenmek için resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Bakanlık henüz sonuçlara ilişkin net bir tarih açıklamasa da, GSB personel alımı sürecine dair son gelişmeler Eylül ayına işaret ediyor. İşte detaylar ve sık sorulan soruların yanıtları…
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
GSB personel alımı sonuçları açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da henüz açıklanmadı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ALIM YAPILAN KADRO VE KONTENJAN SAYISI
Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek
Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın
Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)
Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın
Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın
Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın