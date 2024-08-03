GS BJK Süper Kupa hakemi kim? Galatasaray Beşiktaş maçını kim yönetiyor? #9917

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak. Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak. Peki, GS BJK Süper Kupa hakemi kim? Galatasaray Beşiktaş maçını kim yönetiyor?

GS BJK SÜPER KUPA İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Colley, Paulista, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacak. Karşılaşmada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev alacak.

GALATASARAY CEPHESİ

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan Galatasaray, 7 kez bu mutluluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip- 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Sezona kupayla başlama hedefindeki Galatasaray, müzesindeki Süper Kupa sayısını 8'e çıkarmak istiyor.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı 2 kez müzesine götürdü. Siyah-beyazlı ekip, 2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Frankfurt kentinde 30 Temmuz 2006'da oynanan müsabakayı Mert Nobre'nin attığı golle 1-0 kazanan Beşiktaş, kupanın ilk şampiyonu oldu. "Kara Kartal", Süper Kupa'da ikinci ve son kez ise 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Katar'ın başkenti Doha'da 5 Ocak 2022'de Antalyaspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın kendi kalesi ile rakip filelere attığı goller sonucunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu. Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.

SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi. Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı.Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.

SON KUPA 1 DAKİKA OYNANDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü. İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı. TFF, karşılaşmayı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı. Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi. TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi.