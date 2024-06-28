Gri liste nedir, ne anlama geliyor? Türkiye gri listeden çıkınca ne olur?

Gri liste nedir, ne demek olduğu araştırılıyor. Türkiye gri listeden çıkacak mı? gri liste nedir, ne anlama geliyor? Türkiye gri listeye neden girdiği ve ne zaman girdiği merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından müjdeli haberi verdi. Gri listeden çıkarsak ne olur? Gri liste Türkiye açıklamalar, son durum ve daha fazla bilginin cevabı haberimizde…

GRİ LİSTE NEDİR?

Gri liste, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından oluşturulan ve kara para aklama ile terörizmin finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ülkelerin yakın gözetim altında tutulduğu bir listeyi kapsar. Türkiye, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesiyle gri listeye alındı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEYE NEDEN GİRDİ?

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) son yıllarda belirlediği 40 uyumluluk kriterinden 39'unu yerine getirdi. Ancak FATF, özellikle kripto paraların terörizmin finansmanında kullanılma riskine karşı etkin önlemler alınmasını isteyerek Türkiye'yi "izleme" listesine aldı. MASAK yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bu ay itibari ile yaklaşık 60 kripto varlık hizmet sağlayıcısı MASAK'ın radarında yer alıyor.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün bugünkü basın toplantısına dakikalar kala "başardık" diyerek, Türkiye'nin "gri liste"den çıktığını duyurdu.

Türkiye'nin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) oluşturduğu "gri liste"den çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar bugün belli olacak. Kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD bünyesinde kurulan FATF'ın güncellenmiş listeyi açıklamasına dakikalar kala Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden "Başardık" diyerek, Türkiye'nin "gri liste"den çıktığını duyurdu.