Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! GRAM, ÇEYREK, TAM ALTIN FİYATLARI!

1 Eylül Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada gram altın ne kadar sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, bankalar ve kuyumcular arasında oluşan fiyat farklılıklarını da merak ediyor. Altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasa gelişmeleriyle birlikte dalgalanmayı sürdürüyor. Peki, Gram altın ne kadar? 1 Eylül altın fiyatlarında son durum!

1 EYLÜL 2025 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın:

Alış: 4.607,24 TL

Satış: 4.607,69 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 7.465,00 TL

Satış: 7.535,00 TL

Tam Altın :

Alış: 29.007,91 TL

Satış: 29.579,66 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı. 1 Eylül Pazartesi sabahı itibarıyla gram altının alış fiyatı 4.607,24 TL, satış fiyatı ise 4.607,69 TL olarak işlem görüyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, gram altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olmaya devam ediyor. Bugün çeyrek altının alış fiyatı 7.465,00 TL, satış fiyatı ise 7.535,00 TL seviyesine ulaştı. Bu oranlar, yaz aylarının son günlerinde çeyrek altının ivmesini koruduğunu gösteriyor.

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın ise özellikle düğün sezonunda ve büyük yatırımcılar arasında tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. 1 Eylül 2025 itibarıyla tam altının alış fiyatı 29.007,91 TL, satış fiyatı ise 29.579,66 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar, tam altındaki fiyat hareketlerini yakından izlemeye devam ediyor.