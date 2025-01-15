Gram altın ne kadar? 15 Ocak güncel altın fiyatları! Çeyrek altın kaç TL?
Gram altın ne kadar? Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından izlemeye devam ediyor. 15 Ocak 2025 itibarıyla gram altın 3.061 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, 15 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Piyasalar, yaklaşan FED faiz kararına odaklanmış durumda. Bu kararın ONS altını etkileyerek fiyatlarda dalgalanmalara neden olabileceği öngörülüyor. Gram ve çeyrek altın dahil, tüm altın türlerinin alış ve satış fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. 15 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram Altın, alış 3.066,3 TL, satış 3.067,2 TL.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın, alış 4.896,7 TL, satış 5.019,1 TL.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet Altını, alış 20.250,5 TL, satış 20.556,5 TL.