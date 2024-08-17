Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Göztepe Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Göztepe Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Göztepe Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GÖZTEPE FENERBAHÇEİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Göztepe Fenerbahçe maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.45'te açıklanması bekleniyor.

GÖZTEPE FENERBAHÇEMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe Fenerbahçe maçı, İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.