Görüldü atmak günah mı? Sorusu, anlık mesajlaşmanın hayatımıza girmesi ile birlikte birçok kişi tarafından merak konusu oluyor ve Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek gibi farklı eylemlerin günah sayılma durumuna dair araştırmalar gerçekleştiriliyor. Peki, Görüldü atmak günah mı? Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek günah sayılır mı?

GÖRÜLDÜ ATMAK GÜNAH MI?

Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek gibi eylemler için net bir şekilde günah veya sevap diyememekteyiz. Fakat bazen kişilere verdiğimiz sözlerin veballeri olmaktadır. Bu sorumluluklar kimi zaman bazı günahlar işlemenize vesile olabilir. Bu nedenle bu tarz durumlar mazeret belirtmek oldukça önemlidir. Görüldü atmak, bir kişinin mesajı aldığını fakat cevap vermediği veya mesajı görüldü olarak işaretledikten sonra görmezden geldiği bir davranıştır. Görüldü atmak, genellikle insanlar arasında hoşnutsuzluğa neden olan bir eylemdir. Ancak, bu davranışın günah olup olmadığı konusu için net bir açıklama bulunmamaktadır. Kimi toplumlarda saygısızlık olarak değerlendirilen bu davranış, kimilerine göre basit bir iletişim tercihi olarak algılanabilir. Dinî açıdan bakıldığında, bazı inanç sistemlerinde hoşgörüsüzlük ve saygısızlık olarak kabul edilebilir.