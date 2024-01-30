Üye Girişi
Haberler

Gökhan Zan'dan "Can Atalay" tepkisi: Hataylılar bunu affetmeyecek

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, "Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." dedi.

Gezi Parkı davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Karara tepkiler sürerken bir tepki de Gökhan Zan'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Zan, "Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü.

"YAZIKLAR OLSUN"

Can Atalay kararı kısa sürede tepki toplarken bir tepki de eski futbolcu Gökhan Zan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, "Yazıklar olsun! Can Atalay Hatay halkının iradesi ve Meclis'teki temsilcisidir. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi Hatay halkının iradesinin yok sayılmasıdır. Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." dedi.

Gökhan Zan'dan 'Can Atalay' tepkisi: Hataylılar bunu affetmeyecek

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gökhan Zan Gündem Spor Güncel Haberler

1000

Yorumlar (7)

Alperen:

Bunun zinciri kimin elindeyse sahip çıksın.

44
15
yanıtYanıtla
Demir Acer :

bu kim la bunami kalmis kritik vermek

37
11
yanıtYanıtla
mevlüt Altın:

sen kimsin.

36
7
yanıtYanıtla
siyah.beyaz:

eline vermişler bir metin ya okur ya yazar .. sorsan ne neden diye aval aval bakar...

34
9
yanıtYanıtla
mevlüt Altın:

Bu da kendini bir şey sanıyor. Futbolun gibi yorumların da çıvık.

24
2
yanıtYanıtla
HALİS ER:

Hatay'ın hainlere ihtiyacı yoktur

12
4
yanıtYanıtla
süleyman koç:

zan kardeş seçildi diye devletin buütünlüğüne kast edilmez bu yada suç işleyemez vatandaş oy verdiyse bunlar için vermedi .. ha bunlar için verdim diyen varsa canı cehenme

8
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title