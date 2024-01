Gökhan Zan'dan 'Can Atalay' tepkisi: Hataylılar bunu affetmeyecek

Gezi Parkı davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Karara tepkiler sürerken bir tepki de Gökhan Zan'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Zan, "Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü.

"YAZIKLAR OLSUN"

Can Atalay kararı kısa sürede tepki toplarken bir tepki de eski futbolcu Gökhan Zan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, "Yazıklar olsun! Can Atalay Hatay halkının iradesi ve Meclis'teki temsilcisidir. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi Hatay halkının iradesinin yok sayılmasıdır. Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." dedi.