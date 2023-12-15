Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, antrenman öncesi kuvvet çalışması sırasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Oliveira'nın göğüs kasında kopma meydana geldiği belirtildi.Göğüs kası kopması iyileşmesi kaç hafta sürer, uzun sürer mi?

OLİVİERA'NIN GÖĞÜS KASI KOPTU

Sarı-kırmızılı kulüpten tecrübeli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir" ifadelerine yer verildi.

GÖĞÜS KASI KOPMASI TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Kaslar liflerden oluşur ve tüm iskelet sisteminin yapısında bulunarak hareket etmeyi sağlar. Herhangi bir nedenden dolayı kasların çok fazla zorlanması liflerin kopmasına yani kas yırtılmasına yol açar. Bu kopmalar sonucunda liflerde kanamalar meydana gelir. Kas yırtılması olan bölgede hareket kısıtı yaşanması çoğunlukla söz konusu değildir. Ancak bu bölgede şişlik oluşur ve şiddetli ağrılar buna eşlik eder. Liflerin kopması sebebiyle kaslarda zedelenmeler oluşur ancak kaslar oldukça fazla kanlanan bir dokuya sahip olduğundan iyileşmesi hızlıdır. İnsan vücudu evrimleşirken her kas yapılan harekete yetecek kadar esneme kabiliyetine erişmiştir. Kasların bu esneme hareketleri esnasında olması gerekenden fazla zorlanması lif kopmalarına yol açacaktır. Kas yırtılması, halk arasında kas çekmesi olarak bilinir. Genel olarak sporcularda görülmesiyle birlikte ağır kaldırma, düşme, herhangi bir kası zorlama, travmalar veya kazalar sonucunda da görülme ihtimali yüksektir. Her gün egzersiz yapan bireylerde egzersiz süresinin uzatılması kas yırtılmasını ortaya çıkarabilir. Buna engel olabilmek amacıyla egzersizlerden önce, açma ve germe hareketleri yaparak kaslar ısıtılabilir. Isınan kasların esneme payı artacağından lif kopmalarının önüne geçilebilir. Sporcular arasından basketbol, tenis, voleybol, yüzme, hentbol ve tenis ile ilgilenenlerde kas yırtılmaları daha çok görülür. Vücut geliştirme ve halter gibi sporlarla uğraşanlarda ise daha şiddetli kas yırtılmaları görülebilir.

Kas yırtılması tedavisi çoğu hastada ortak seyreder. Birinci veya ikinci derece kas yırtılmalarında spor veya egzersiz faaliyetlerine bir süre ara verilir. Kası yoracak tüm aktivitelerden kaçınmak elzemdir. Kas yırtılmasının meydana geldiği bölgeye vakit kaybetmeden buz uygulamak gerekir. Bu kas yırtılmasının devam ettiği birkaç gün 2-3 saat aralıklarla uygulanmalıdır. Buz kompresi bölgenin şişmesini engeller ve kasın daha çabuk iyileşmesine destekte bulunur. Yaralanma esnasında kasın elastik bir bandajla sarılarak sıkıştırılması da etkili bir yöntemdir. Bu yöntem de yine şişmenin oluşumunu engeller. Ancak kan akışının engellenebileceği unutulmadan çok fazla sıkmamaya da özen gösterilmelidir. Eğer ağrı artıyor ve şişlik sarmaya rağmen devam ediyorsa elastik bandajın çıkarılması gerekir. Çünkü bu yöntem yanlış uygulandığından işe yaramadığı anlamına gelir. Özellikle geceleri uyumadan önce veya gün içinde yatarak dinlenildiği sırada kas yırtılması olan bölgeyi kalp seviyesinden yüksekte tutmakta fayda vardır. Örnek olarak bacaklarda gerçekleşen kas yırtılmalarında uzanma esnasında ayak altına yastık konulabilir. Ağrı olduğu durumlarda doktor tarafından uygun ağrı kesici hastaya reçete edilir. Üçüncü derece yırtıklarda ise düzenli olarak fizyoterapiste gitmek gerekir. Kas yırtılmasının oluştuğu bölge bir süre hareket ettirilmemelidir. Durumun ciddiyetine göre cerrahi müdahale de önerilebilir.