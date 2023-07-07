Gerdan tatlısı tarifi! Masterchef Gerdan tatlısı nasıl yapılır? Gerdan tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Gerdan tatlısı hangi yöreye ait?

Masterchef 7 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Gerdan tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Gerdan tatlısı nasıl yapılır? Gerdan tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Gerdan tatlısının tarifi! Gerdan tatlısı nasıl yapılır? Gerdan tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Gerdan tatlısı tarifi oldu. Peki en güzel Gerdan tatlısı tatlı tarifi nasıldır? Gerdan tatlısı nasıl yapılır? Gerdan tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Gerdan tatlısı tarifi! Gerdan tatlısı nedir, ne demek? Masterchef Gerdan tatlısı nasıl yapılır? Gerdan tatlısı hangi ülkenin tatlısı, hangi yörenin tatlısı? Gerdan tatlısı hangi yöreye aittir? İşte detaylar...

GERDAN TATLISI NEDİR? HANGİ YÖREYE AİT?

Gerdan tatlısı koyunun gerdan etinden yapılan bir tatlıdır. Kurban bayramında kesilen kuzuların gerdan kısmından yapılır. Osmanlı mutfağına ait bir tatlıdır.

Osmanlı Mutfağındaki Çeşitleri

Tatlılı Yahni

Tatlılı Yahni çeşidi Osmanlı mutfağında yapılmaktadır. Malzemeleri koyun gerdan eti, su, tarçın, karanfil, tuz, pekmez ve kuru kayısıdır.

Yörelere Göre Çeşitleri

İzmir Gerdan Tatlısı

İzmir Gerdan tatlısı İzmir'e ait bir tatlıdır. İçinde erik, kuru kayısı, tarçın, fıstık ve badem bulunur.

Edirne Gerdan Tatlısı (Gerdaniye)

Edirne Gerdan Tatlısı Edirne'de yapılan çeşididir. Malzemeleri kuzu gerdanı, şeker, erik, badem, kabuk tarçın,damla sakızı, karanfil, kuru kayısı, dolmalık fıstıktır.

GERDAN TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram irmik

250 gram tereyağı

2 su bardağı yoğurt

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Yarım limonun suyu

Antep fıstığı veya ceviz içi (üzeri için)

Şerbet için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

GERDAN TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlamak için su ve toz şekeri bir tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin. Kaynamaya devam eden şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bir kaba irmiği alın ve üzerine eritilmiş tereyağını ekleyin. Karıştırarak tereyağı ile irmiği iyice yoğurun.

Yoğurt, toz şeker, süt, sıvı yağ, vanilin, kabartma tozu ve limon suyunu da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlanmış tepsiye dizin.

Tepsinin üzerini streç film veya bir bezle örtün ve hamurların en az yarım saat dinlenmesini sağlayın.

Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengini alana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğumuş olan şerbeti dökün. Şerbetin tatlılar üzerine eşit şekilde dağılmasını sağlamak için bir süre bekleyin.

Tatlılar şerbeti çekince üzerine dövülmüş antep fıstığı veya ceviz içi serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

Gerdan tatlısı, genellikle Türk mutfağında özel günlerde ve davetlerde tercih edilen bir tatlıdır. Afiyet olsun!