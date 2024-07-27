Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede?
Gençlerbirliği ve Beşiktaş arasında oynanacak olan hazırlık maçının detayları belli oldu. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Futbol severler, maçın detaylarını merak ediyor.
Gençlerbirliği hazırlık maçında Beşiktaş ile karşılaşacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Peki, Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede?