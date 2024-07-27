Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede?

Gençlerbirliği hazırlık maçında Beşiktaş ile karşılaşacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Peki, Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede?

GENÇLERBİRLİĞİ- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği hazırlık maçında bu akşam Beşiktaş ile karşılaşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.