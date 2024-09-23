Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gaziantep TS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Gaziantep Fk Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gaziantep FK Trabzonspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Gaziantep FK Trabzonspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Gaziantep FK Trabzonspor maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Bein Sports paketi sahipleri bu akşamki Gaziantep FK Trabzonspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?



Gaziantep FK Trabzonspor maçı 11'leri belli oldu:

Gaziantep FK: Sokratis, Arda, Furkan, Kozlowski, Lungoyi, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Ömürcan Artan, Bruno Viana, Okereke

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay, Ozan, Nwakaeme, Cham, Cihan Çanak, Banza

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı, Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.