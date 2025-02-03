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Gaziantep FK Galatasaray hangi kanalda? Gaziantep FK Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Gaziantep FK Galatasaray hangi kanalda? Gaziantep FK Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Gaziantep FK Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gaziantep FK GS maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Gaziantep FK Galatasaray maçı yayın bilgisi!

Gaziantep FK Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaziantep FK Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gaziantep FK Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Gaziantep FK Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde!

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları Gaziantep FK Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca Gaziantep FK Galatasaray TOD TV'den de canlı izlenebilecek.

Gaziantep FK Galatasaray hangi kanalda? Gaziantep FK Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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